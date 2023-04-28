JAYSON TATUM 😤 pic.twitter.com/CjAOSa0ReM — NBA on TNT (@NBAonTNT) April 28, 2023

「綠衫軍」塞爾提克沒有打算把首輪戰局延長到G7！塞爾提克「雙探花」再次同場爆發，傑倫布朗攻下32分，塔圖也拿30分、14籃板及7助攻，攜手帶領塞爾提克128比120力退地主老鷹，將以4勝2敗戰績挺進次輪，對手將是早早就把籃網橫掃出局的東區第3種子七六人。

塞爾提克雖在開賽打出12比2，地主老鷹卻靠崔楊首節獨拿18分貢獻追上，來到次節，傑倫布朗、塔圖兩人繼續展現外線火力，帶領塞爾提克打完上半場，取得68比67小幅領先，布朗半場18分，塔圖也拿16分，崔楊半場則轟25分。

來到下半場，雙方仍然呈現互有領先僵局，荷福德最後3分35秒投進三分球，幫助塞爾提克116比113領先，塔圖馬上補進三分球，接著更表演飛身補扣美技，這波11比0小高潮，也讓塞爾提克取得8分領先優勢，比賽時間僅剩兩分鐘。

穆雷及時替老鷹投進三分球，史馬特卻也飆進三分球回應，杭特接著投進三分球，史馬特又是切入取分，來到讀秒階段，塞爾提克仍然保持7分領先，波達諾維奇3罰中1，更讓老鷹無力追趕，杭特最後17秒發球出界，提前宣告老鷹淘汰出局。

塞爾提克除了雙探花得分都破30，史馬特也拿22分、4助攻與4籃板，本季年度第六人布羅格登17分，荷福德10分、12籃板；老鷹以崔楊30分、10助攻表現最佳，可惜他在下半場幾乎熄火，杭特20分，柯林斯16分，穆雷14分、11助攻與7籃板。