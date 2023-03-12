Trae Young and Marcus Smart get CHIPPY 😳 pic.twitter.com/iPxje0RQRz — Bleacher Report (@BleacherReport) March 12, 2023

NBA最近幾乎每天都會爆發激烈衝突場面，這次換成老鷹對上塞爾提克！兩隊12日打到最後1分25秒，老鷹後衛崔楊上籃球進，更製造塞爾提克後衛史馬特犯規，史馬特懷疑崔楊故意往後出腳踢他「要害」，馬上衝到崔楊面前嗆聲，兩人激動到直接相擁倒地，一旁隊友也趕來助陣，場面頓時陷入混亂。

當時老鷹已經處於121比129的落後，崔楊的切入拋投命中，還製造史馬特防守犯規，崔楊絕對沒有必要故意出腳傷害史馬特，從慢動作來看，崔楊只是單純的往後伸腳動作，卻讓史馬特相當不爽，就算被隊友架開還在嗆聲，兩人最後各被吹1次技術犯規。

由於史馬特持續嗆聲不肯停歇，裁判馬上宣判他的驅逐出場，卻沒影響塞爾提克最後以134比125擊敗老鷹的結果，塔圖轟下全隊最高34分，另有15籃板、6助攻，傑倫布朗也拿24分，懷特與布羅格登各有18分；老鷹則以崔楊35分、13助攻表現最佳。