金塊明星中鋒「小丑」約基奇13日交出35分、20籃板及11助攻的誇張大三元數據，但在最後關頭接連錯過兩次扭轉局面的投籃，也讓西區龍頭金塊120比122飲恨敗給籃網，苦吞3連敗，不過金塊仍以46勝22敗戰績，領先並列西區第2的灰熊與國王5場勝差。

「有時候就會這樣，我們可能寵壞很多不習慣看到我們連敗的球迷，」金塊總教練麥克馬龍表示，「讓我們回歸自己應該的風格，如果我們想要重新回到贏球的正確軌道上，要想想我們之前是怎麼成功的，我們總是先做好防守、籃板與執行戰術。」

籃網打到最後1分43秒，靠著芬利史密斯的三分外線，取得121比117領先，儘管接下來約基奇4罰3中，把落後追到只差1分，可惜他在最後5秒的超前15呎跳投沒進，接著布瑞吉斯兩罰中1，金塊仍把最後一擊交給約基奇，他卻三分出手沒進。

籃網全隊7人得分上雙，包含先發5人得分都破雙位數，布瑞吉斯攻下全隊最高25分，克萊斯頓也有20分，丁維迪15分、16助攻，芬利史密斯15分，卡麥隆強生14分，塞斯柯瑞12分，歐奈爾11分；金塊除了約基奇，得分最高的是麥克波特的23分。