This stepback from Kevin Porter Jr. was filthy… pic.twitter.com/WdcNsAmmQw — Bradeaux (@BradeauxNBA) March 16, 2023

湖人今（16）日迎來背靠背最後一場賽程，前往客場對陣西區吊車尾火箭，湖人藉機輪休內線支柱「一眉哥」安東尼戴維斯（Anthony Davis），卻付出了慘痛代價，少了主將坐鎮，湖人全場命中率不到4成，最終不敵火箭以110比114吞敗，錯過提升排名的機會。

昨日拿下季後賽潛在對手鵜鶘，湖人總教練漢姆（Darvin Ham）賽後直接宣布，安東尼戴維斯將在這場比賽輪休，只是面對西區墊底火箭，湖人上半場就落後14分，易籃後調整狀態，湖人末節一度將比分追至4分差，但火箭探花賈巴里史密斯（Jabari Smith Jr.）及克里斯多福（Josh Christopher）的三分球連續命中，再將比數拉開到雙位數，湖人無力反擊。

安東尼戴維斯不在家，湖人禁區遭到火箭侵門踏戶，油漆區得分以46比78慘輸32分，籃板也落後15個之多，湖人以里夫斯（Austin Reaves）單場24分為隊上最高，火箭全場多達7人得分上雙，凱文波特（Kevin Porter Jr.）有著27分、9籃板及6助攻的亮眼發揮。

湖人該贏的比賽沒有拿下，造成了苦果，雖然還是維持西區第10的位置，只是距離競爭對手灰狼、獨行俠及雷霆最多僅一場勝差，每一場比賽都不得馬虎，湖人選擇讓安東尼戴維斯輪休的決定得不償失。