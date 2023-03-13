RJ Barrett is COOKIN' 🔥🔥 pic.twitter.com/ln8XrPKvC3 — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) March 13, 2023

湖人想要重返5成勝率，且勝場數超越上季的美夢，就這樣被尼克打碎了！靠著蘭道爾貢獻33分、8籃板及5助攻，巴雷特也拿30分，尼克13日以112比108險勝湖人，除了中止3連敗，也讓湖人3連勝喊卡，目前湖人戰績33勝35敗，跟爵士、鵜鶘、雷霆並列西區第9，也讓西區附加賽資格競爭空前激烈。

尼克靠著蘭道爾首節轟下18分，很快取得8分領先優勢，幸好湖人也在羅素、安東尼戴維斯兩人火力協助下，逐漸縮小落後差距，打完上半場，尼克62比59領先，蘭道爾半場就摘25分、8籃板，湖人則以羅素23分最高，安東尼戴維斯12分。

湖人第三節打出12比0猛攻，一度反超4分，可是巴雷特末節手感爆發，靠他接連取分，尼克取得106比96的首次雙位數領先，儘管打到最後19.3秒，薛洛德切入上籃取分，幫助湖人追到只差兩分，哈特卻在最後5秒兩罰俱中，提前宣告湖人敗局。

羅素雖然攻下湖人最高的33分，另有8助攻、5籃板，卻沒辦法挽回場上頹勢，安東尼戴維斯17分、16籃板，罰球表現也是離譜罰5中1，不過湖人輸球的兩大罪人，還是先發的范德比特與特洛伊布朗分別只拿2、3分，特洛伊布朗全場更是投8中0。