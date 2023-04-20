人與人的相處難免會遇到摩擦，不過有些人看似柔情似水，一旦被踩到地雷就會變了一個人，並且秉持著「君子報仇十年不晚」的心態，默默展開報復，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座報復心極強，且手段高超到令人難以招架，千萬別得罪他們。

▍巨蟹座

巨蟹座看起來溫順好相處，不過私底下的他們若是真的被惹怒，即便當下看似蠻不在乎，但是他們會默默記在心裡，等到忍耐到了極限，就會逐一算總帳，讓對方無法全身而退。

▍天蠍座

天蠍座個性低調、不喜歡惹事，不過如果有人踩到他們的地雷，愛恨分明的天蠍座絕不是省油的燈，一旦變得心狠手辣起來，日後一定會加倍奉還，畢竟以眼還眼是他們的生活準則。

▍金牛座

金牛座心胸開闊，不是那種斤斤計較的人，不過如果有人經常有意無意的挑釁他們，脾氣再好的金牛座也會瞬間黑化，不過他們不會馬上反擊，而是掌握對方的弱點後，等到對方鬆懈下來再給出致命的一擊，讓對方無法翻身。