讓位是許多人推崇的美德。一位男子近日搭捷運時看到一位老伯伯，有愛心的他決定把座位讓出來，沒想到才剛起身講出「阿伯位置給你坐」，老伯伯的手就伸過來，用力壓住他的肩膀說，「不用啦～我站著就好」，讓尷尬的他直呼再也不敢在捷運上隨便讓位，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，當時他坐在捷運上的一般座位，看到一位老伯伯就站在他前方的走道是上，於是決定讓座給對方；沒想到原PO才剛起身到一半、嘴巴喊出「阿伯位置給你坐」，老伯就直接用手壓下他的肩膀說，「不用啦～我站著就好」，在場乘客瞬間把眼光都放在他身上，讓原PO對於讓位的行動感到很後悔，「好丟臉阿，再也不敢在捷運上隨便讓位了」。

對此，許多網友紛紛回應，「阿伯老當益壯很好，你敬老尊賢也很好」、「我看到的話會覺得你很可愛」、「丟臉的點是什麼？我如果看到有人讓座，結果對方不要我只會覺得他很棒而已啊，為什麼會丟臉？」、「丟臉是因為瞬間大家都看你吧，如果是我也會覺得丟臉，但不是因為讓位置沒讓成功而丟臉；你很棒啦，阿伯也只是覺得他還很勇～別想太多」。

另外也有過來人分享類似經驗，「不用覺得丟臉，我之前遇到一個阿嬤也是要讓位，但她說不用，結果隔沒多久就有個阿姨開始對我破口大罵，說年輕人都不會讓位只會滑手機，阿嬤就跟她說我有講，結果那個阿姨還不會跟我道歉，只會跟阿嬤說不好意思。一堆人都看年輕人好欺負，那種才該覺得丟臉」。