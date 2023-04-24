一中街是台中市的重要商圈，不過一位女子抱怨，近日她在一中街合法停車格停放機車，準備回家時卻發現，有攤販在一整排機車格前擺攤佔據道路，讓她相當不滿，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，當天她把機車停在停車格中，準備騎車回家時卻發現，有攤販在停車格外站了一整排的道路；原PO提到，雖然只要跟老闆說要牽車，對方就會把位置挪出來，但有時攤位生意好、有客人在挑東西時，她就會不好意思跟老闆說要挪車，另外她本來就有社交恐懼症，遇到這種狀況總是感到非常尷尬。

原PO指出，當天她回家後越想越氣，覺得機車明明合法的停在停車格中，卻被攤販搞得像是她要麻煩攤販幫她挪位子，而且這種違法攤販不只一家；另外如果有人挪車空出停車格後，攤販就會馬上把攤位擺回去，讓其他人無法直接停進停車格，讓原PO怒轟「這種亂象真的很討厭」。

對此，許多網友紛紛回應，「我以前住在一中街，有這個狀況強烈建議打110，在暗處等警察來。警察會鳴笛，這時就可以看到像電影一般的，所有攤販瞬間收東西奔跑的畫面」、「他攤擺很久了，我大二大三去一中他們就擺在這，我現在大四了，被警察抄不知道幾次了，（攤販）還是都在那」、「那邊我有想到就送檢舉，那些攤販被趕走沒半小時就會回到原位繼續擺了，之前有幾天是隔2小時就打電話」。

不過也有人分享經驗，「可是我覺得老闆都蠻客氣的，而且他會主動問，上次去停，看我在找位子，（老闆）就先問要不要停，逛完回去的時候，他看到我也直接跟我說要牽車了嗎，雖然他是違規，但至少態度跟行為不影響到我，而且他圍在那邊我的機車也比較不會被放垃圾」。