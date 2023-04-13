在一段感情中，雙方本來就會不斷的磨合，來尋找彼此最舒適的相處模式，但《科技紫微網》運勢專欄分享愛上他們會很累的前4名星座，依序是摩羯座、水瓶座、天蠍座、處女座因個性的關係，時常讓另一半在相處過程中感到心累。

▍TOP 4：處女座

外熱內冷的處女座，絕不是悶葫蘆，接話回應都得心應手，只是一開口就會忍不住碎碎念，且無處不嫌。然而，吵架時應該講清楚、說明白，她們卻以冷暴力對待另一半，這樣的處女座果然讓人心累。

▍TOP 3：天蠍座

天蠍座在感情裡很霸道，佔有慾強，剛開始或許愛得如膠似漆，時間一久，口齒伶俐與強詞奪理的一面就會陸續登場，並會讓對方覺得他們說得都是對的，甚至對你好一點是珍貴，對你差一點是磨練。和他們談戀愛就像搭雲霄飛車，怎麼能不累呢？

▍TOP 2：水瓶座

水瓶座在眾人眼中，應該是個好相處的情人才對，但是他們那獨特的思考步調卻讓人不易跟上。他們太過我行我素，且捉摸不定，好不容易做的決定，過一會又改變想法，當然會讓另一半感到心累。

▍TOP 1：摩羯座

摩羯座一向腳踏實地，在婚姻中或許是一項優勢，但在戀愛階段不僅不夠浪漫，還顯得有點現實。而且摩羯座會希望另一半一起充實自我，所以相處起來太累似乎已經是預料之中的事了。