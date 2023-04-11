美國音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）日前驚傳與英國男星喬歐文（Joe Alwyn）情斷6年感情，雖然未獲得兩人證實，但也引發外界的諸多揣測，而最近正將心力投入演唱會的泰勒絲，在分手的消息傳出後，被目擊現身紐約市街頭，臉上帶著甜笑，看似心情不受影響。

據外媒《People》報導，有知情人士稱泰勒絲現在是單身狀態，且兩人分手的原因是經過深入交談後，稱兩人性格不合，不適合彼此，且喬歐文更因名氣與泰勒絲相去甚遠而感到痛苦，才會最終選擇以和平分手作結。

此外，據《每日郵報》報導，泰勒絲傳出分手消息後，首度現身紐約市街頭，趕赴與傑克安多夫(Jack Antonoff)、瑪格麗特庫利(Margaret Qualley)、珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence)等朋友們的聚餐。此外，她以穿著黑衣及藍色牛仔褲的簡單穿搭亮相的畫面也被粉絲們捕捉，紛紛舉著手機拍攝，而她面帶微笑的模樣，看似在向歌迷們透露自己的心情並未受到影響。

Taylor Swift puts on brave face as she dines with pals in NYC after Joe Alwyn split https://t.co/6cv8uLmRuT — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 11, 2023

事實上，泰勒絲與喬歐文在2017年曝光戀情後，感情一直十分穩定，去年更傳出兩人秘婚的消息，誰料近期卻爆出兩人分手的傳聞，除了有大批粉絲們相當難過也不願相信外，也有人稱兩人分手一事早已有跡可循，歌迷們認為泰勒絲在她的巡演歌單中，突將歌曲《Invisible String》替換為《The 1》，便是泰勒絲默默在歌詞中懷念舊愛。不過截至目前，兩人都未對分手傳聞做出回應。