外交部今(26日)宣布與中美洲國家宏都拉斯正式斷交，我國友邦只剩下13國。前大使介文汲在《國際直球對決》節目強調，就是總統蔡英文跟外交部長吳釗燮搞砸了邦交，蔡英文訪中美洲卻過門不入，偏偏不去宏都拉斯，但美國卻不願意為了台灣得罪宏都拉斯，然後台灣這邊慌了才準備翻臉，這都是因為在處理立陶宛時，顧得了東沒顧得了西。處理外交問題如此拙劣，其他13個邦交國看在眼裡，對你這個政權會有信心嗎？

「今天宏都拉斯跟蔡英文鬧翻，我覺得就是因為立陶宛的關係！」介文汲表示，最後人家攤牌了，蔡英文用什麼方法回應呢？就是說：我過門不入！我今天到你中美洲，我就3個邦交國，尼加拉瓜、貝里斯和宏都拉斯，我就偏偏不去！你看我夠硬吧？你如果再鬧的話，我就請美國爸爸出來整你喔！結果果然沒錯，人家一看你這樣玩的話，不是說等於妳準備攤牌嗎？

介文汲指出，談判的時候，你這樣做不就等於攤牌嗎？人家就立刻說，我準備去跟中國大陸建交，人家還沒有跟你立刻斷交。那你找美國，美國最後說什麼？尊重宏都拉斯的選擇，對美國來講，宏都拉斯的重要性，不會少於你台灣的重要性。

「人家需要你多一點金援，你就答應就好了嘛！」介文汲強調，你為什麼不答應呢？你不答應我也幫不上忙，就這麼簡單。美國人是現實主義者，他為什麼要為了你去得罪宏都拉斯？宏都拉斯就在他家後院，是有戰略重要性，為了台灣去得罪他，划得來嗎？值得嗎？

介文汲直言，所以美國蜻蜓點水一下，這次就過了，然後台灣這邊就慌了，準備跟人家翻臉，這是最愚蠢的！你跟邦交國弄成這樣子斷交，所有其他邦交國在看，你還有13個，這13個會有危險，都是因為你對立陶宛在處理的時候，顧得了東，沒有顧得了西。蔡英文這個政權也當權了6、7年，處理一個外交問題怎麼會如此拙劣呢？其他邦交國看在眼裡，對你這個政權會有信心嗎？就是蔡英文跟吳釗燮搞砸了邦交，誰都怪不了。