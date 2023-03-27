許多人睡覺時都喜歡裸睡入眠。一位女子表示，她從國中就開始習慣裸睡，沒想到朋友卻對於她的睡眠習慣感到不可置信。有網友好奇，雖然裸睡的確很舒服，「分泌物不會沾到床墊、椅子之類的嗎？」許多女性則分享，其實分泌物通常都有一點黏性，「躺著睡覺基本上是不會流出來的」。

原PO在Dcard發文表示，自己大概從國中開始習慣裸睡，回家後通常就是脫光光洗澡，完事後就會直接坐在椅子上或是上床；沒想到某天原PO和朋友聊到這個話題時，他們對於裸睡習慣都感到不可置信，讓她忍不住上網詢問，「我想知道有沒有人也是裸睡派的？」

對此，許多網友紛紛回應，「裸睡超舒服但住宿舍好尷尬」、「我！但不是全裸，會穿內褲⋯裸睡真的超舒服的」、「裸睡很舒服啊，尤其是早上的時候，完全沒有東西可以阻擋你伸展」、「我！裸睡後就回不去了」、「我跟我老婆都裸睡，夏天配天絲床包，讚」、「習慣裸睡後，穿衣服睡覺各種不舒服，如果有穿半夜還會自己起來脫掉，但我會穿內褲」。

另外，有一名網友提到，「原PO我很欣賞妳，但我很好奇，妳裸睡，分泌物不會沾到床墊、椅子之類的嗎？」許多女性則說明，「分泌物是稠稠的東西，不像尿，躺著睡覺基本上是不會流出來的，我不是沒有分泌物，我也有，有一點點分泌物但不會流出來的情況下，我不會穿內褲」、「裸睡反而比較不會有分泌物哦」。