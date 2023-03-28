獸醫師替羊隻進行結核病檢測。（新北市動保處提供）

羊隻釘掛防疫耳標。（新北市動保處提供）

今年1月1日起全國停止施打羊痘疫苗，新北市動保處加強對全市養羊戶生物安全措施巡查訪視，從羊隻自養羊場到消費者手中建立完善防疫網，各階段的防疫作為務求掌握每隻羊的健康狀況，第一時間掌握疫情防範羊痘疫情發生，除了確保動物防疫工作滴水不漏外更為市民的食品安全把關。

自全國羊痘拔針後，新北市為維護消費者食品安全，已建立完善的防疫網，動保處加強全市養羊戶巡查訪視生物安全措施，均有落實生物安全措施及防疫相關規定，並邀請中興大學教授莊士德傳授養羊戶防治常見的草食動物疾病，提升養羊戶自主觀察及監測羊隻健康狀況的能力，讓防疫工作做好源頭把關。

從牧場到市民的餐桌前，動保處採取不定期採樣羊奶送驗，加強對運輸車輛、肉品市場、屠宰場車輛及場區消毒作業輔導及查核，屠宰上市時還有屠檢獸醫師做肉品把關，如有異常立即通報，透過各階段的防疫作為，不但讓新北市養羊戶對羊痘拔針充滿信心，也讓市民對食品安全感到安心。

動保處表示，農委會自今年起停打羊痘疫苗，期間如未發生羊痘疫情，規畫於今年10月向世界動物衛生組織（WOAH）聲明我國為羊痘非疫國，因此請農民務必落實牧場生物安全防疫工作，動物飼養工作人員若有出國返國後至少1周後始可進入畜舍，進入畜舍前，應淋浴、更換衣鞋或徹底消毒，保障人員及家畜健康安全。

若發現有疑似羊痘的案例，應立即通報動保處，未主動通報疫情者，動物所有人、管理人或獸醫師依動物傳染病防治條例第43條第2款可處5萬元以上100萬元以下罰鍰，且依動物傳染病防治條例第40條規定撲殺的動物不予補償。