全民關注的「狒狒出逃記」以悲劇收場，然而無論是桃園市農業局、新竹縣農業處或六福村，皆聲明未命令獵人開槍射殺，未有相關單位明確扛責。民眾黨立法院黨團副總召賴香伶、黨團副主任兼發言人楊寶楨今（30）日召開記者會，呼籲檢調盡速查明責任歸屬，農委會也應針對誘捕動物制定SOP，立法規範植入晶片以列管，別讓狒狒死得不明不白。

賴香伶表示，桃園市農業局、新竹縣農業處、六福村及獵人各說各話，但如果命令並非來自政府機關，當時在場官員為何放任此越權行為，桃園市政府顯然無法推卸責任。另外，獵人的自述與桃園市農業局被發現刪改的新聞稿相互對照，顯示農業局曾以「神槍手」擊倒狒狒的說法試圖攬功，但派員擺拍延誤救治，狒狒死亡後又迅速改變說法，態度相當不負責任。

賴香伶指出，狒狒於桃園市各區流竄難以捕捉時，農委會做為《野生動物保育法》的中央主管機關，理應啟動諮詢機制，派遣專家為地方政府提供行政指導，但農委會卻任由缺乏經驗的行政人員、私人機構，在無明確標準的情況下進行捕捉作業。

賴香伶表示，台灣登記在案的大型動物園就有6座，小型觀光農場20多個。可以想見，未來動物脫逃的情況恐會越來越多，農委會必須盡快訂定處理SOP。

楊寶楨指出，日前六福村為確認園內狒狒是否走失，清點數次甚至出動空拍機還墜機，清點後宣告「動物沒有少，還多一隻」，如今卻在狒狒死亡後，改口承認狒狒出自園區。呼籲相關單位規範動物園為動物植入晶片，以便於列管，應以中、大型具危險性的動物為優先，且新進動物在健檢時就應施打晶片，避免日後再次抓捕及麻醉的風險。

楊寶楨直言，桃園市農業局放錯重點，不檢討狒狒抓捕過程的開槍程序、延誤就醫的責任等，事發後第一反應卻是「鞠躬」、「獻花」，作秀意味非常濃厚，對解決問題完全沒有幫助；且農業局疏失引起的延誤就醫，再由農業局舉辦喪禮，這「一手包辦」的流程顯得格外諷刺。

楊寶楨強調，動物脫逃後的抓捕流程應有更多詳盡細則來規範，尤其是開槍的授權，即使是緊急狀況，也需要擬定操作流程，過程中要有獸醫、專家在場，提供專業建議與及時救援，降低傷亡的機率。

民眾黨團呼籲，呼籲相關單位除了咎責之外，也應建立誘捕野生動物SOP、立法規範植入晶片以列管，同時加強動保和檢傷觀念，避免類似憾事再度發生。