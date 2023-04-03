有網友在臉書新竹爆料公社貼出燕子大軍駐紮在東大路某巷內的電線上，每天都輪3班輪流轟炸雨屎，「鳥林彈雨」的根本躲不掉。（摘自新竹爆料公社／陳育賢新竹傳真）

有網友在臉書新竹爆料公社貼出燕子大軍駐紮在東大路某巷內的電線上，每天都輪3班輪流轟炸雨屎，「鳥林彈雨」的根本躲不掉。（摘自新竹爆料公社／陳育賢新竹傳真）

新竹市東大路某巷內的電線上，駐紮數百隻燕子組成的大軍，且每天排排站集合閱兵，因停留時間久，屎尿也就多，搞的馬路上成排的鳥屎轟炸過的景象，讓當地居民無奈到想哭，甚至到臉書新竹爆料公社委託社長代發問該如何解決？但問題還沒解決，社友就忍不住歪樓，引發熱議。

該名網友是委託臉書新竹爆料公社po文，先是貼出多張燕子大軍駐紮在東大路巷內的電線上壯觀的照片，指電線上每天都有這麼多「轟炸雞」駐紮（燕子），「鳥林彈雨」沿著電線布陣延伸，想完全躲掉根本不可能，燕子們還採輪班制，這燕屎雨從早到晚都下不完。

網友也詢問網友說，有沒有前輩知道什麼方法可以把這些燕子趕走？竹北有1條街也曾有這種鳥屎雨情況，歡迎那條街的前輩經驗傳承分享。

有網友認真回應說，「你家如果有燒金紙桶，那麼在它附近燒看看或許有效，鳥不耐上昇的熱氣」、「勸你不要趕它們，愛鳥的會說燕子會帶來福氣。我家屋簷燕子要來築巢我用水管噴水驅趕，被鄉民公幹到脫肛。畢竟保護動物已是證明自己愛台灣的基本價值，看那隻狒狒就知道了。」、「燕子本身就是會找地方住，而且愈有愈多的燕子，代表你們家有福氣」。

也有網友歪樓開玩笑說，「地靈人傑」、「代表這裡是一片環境好的淨土」、「不要用電就不會有電線給牠們棲息」、「找六福村」。