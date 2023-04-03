新竹市東大路某巷內的電線上，駐紮數百隻燕子組成的大軍，且每天排排站集合閱兵，因停留時間久，屎尿也就多，搞的馬路上成排的鳥屎轟炸過的景象，讓當地居民無奈到想哭，甚至到臉書新竹爆料公社委託社長代發問該如何解決？但問題還沒解決，社友就忍不住歪樓，引發熱議。
該名網友是委託臉書新竹爆料公社po文，先是貼出多張燕子大軍駐紮在東大路巷內的電線上壯觀的照片，指電線上每天都有這麼多「轟炸雞」駐紮（燕子），「鳥林彈雨」沿著電線布陣延伸，想完全躲掉根本不可能，燕子們還採輪班制，這燕屎雨從早到晚都下不完。
網友也詢問網友說，有沒有前輩知道什麼方法可以把這些燕子趕走？竹北有1條街也曾有這種鳥屎雨情況，歡迎那條街的前輩經驗傳承分享。
有網友認真回應說，「你家如果有燒金紙桶，那麼在它附近燒看看或許有效，鳥不耐上昇的熱氣」、「勸你不要趕它們，愛鳥的會說燕子會帶來福氣。我家屋簷燕子要來築巢我用水管噴水驅趕，被鄉民公幹到脫肛。畢竟保護動物已是證明自己愛台灣的基本價值，看那隻狒狒就知道了。」、「燕子本身就是會找地方住，而且愈有愈多的燕子，代表你們家有福氣」。
也有網友歪樓開玩笑說，「地靈人傑」、「代表這裡是一片環境好的淨土」、「不要用電就不會有電線給牠們棲息」、「找六福村」。
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