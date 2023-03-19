坪林區106乙線貨車翻覆，撞斷路邊電線桿。（警方提供）

1輛載運鐵皮浪板的吊貨車今（19）日欲從中壢前往花蓮，中午行經新北市坪林區106乙線21.5公里處，駕駛59歲古姓男子疑對坪林路況不熟，又遇下坡路段車速過快，導致轉彎時側翻，撞斷路邊電線桿，副駕駛40歲梁姓男子一度受困，新北市消防局獲報派員趕赴救援，協助梁男脫困，所幸僅受擦挫傷，隨後送往萬芳醫院治傷後已無大礙。

警方對駕駛僅行酒測，酒測值為0，由於翻覆車輛占據車道，雙向暫時無法通行，現場已由民間拖吊業者進場待命，待台電公司完成段斷電後排除事故現場，提醒用路人提早改道。