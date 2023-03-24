1名二寶爸騎士不明原因和計程車發生行車糾紛，2車竟然在大馬路上做出危險舉動。

有這種老爸人生一定很精彩？有位載著2名小孩的二寶爸騎士，行經桃園市桃園區中山路上，不行原因和1輛計程車發生行車糾紛，二寶爸的機車遭到計程車惡意撞擊，但二寶爸穩穩地沒摔車，竟然跟上計程車後，隨即抬起左腳就往計程車踹，2車在道路上恐怖的行徑，也嚇壞其他車輛紛紛閃避；對此網友看了也傻眼表示「有些危險可以避免」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段1分多鐘行車紀錄器影像，拍攝地點位於桃園市桃園區中山路上，有名騎士前方載著2名小孩，1個佔腳踏墊上，1個背在前方，不明原因和計程車發生行車糾紛，畫面可見，計程車繞到該機車左側，並用右前方車身頂撞了機車騎士一下，所幸騎士沒倒車，但這名二寶騎士竟然直接跟上計程車，並且抬起左腳就往計程車右側車身猛踹，還左切到計程車前方，意圖要攔下計程車，2車便在馬路上左右蛇行，整個過程嚇壞所有路過的車輛；該頻道也在標題寫下「最近很紅的晃動撞車法」。

影片一出，網友全看傻紛紛留言表示「有這種老爸人生一定很精彩」、「小黃就是同車道後車 不論前面多晃多慢都不能這樣超，沒錯啊」、「計程車若再撞大力點，小孩絕對遭殃，隔壁的騎士也會連累」、「這是什麼家長，載兩個小孩，你騎車還這樣，小孩是無辜的」、「擦撞停路邊，報警不就好了，後面舉動有點危險，固然是計程車的錯，但為了自身和小孩安全，有些危險可以避免」。