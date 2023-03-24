又是爆胎惹的禍！國道一號中山高321.6公里永康北上路段，46歲宋姓男子今早8點多駕駛小客車疑因右後輪胎爆胎，導致車輛失控撞擊外側護欄後，翻覆於外側路肩，車上載運耐熱板散落外側車道及路肩，駕駛無礙，但這起事故造成永康到仁德系統回堵，塞了1小時才排除。

國道警方指出，宋男酒測值為0，現場沒有人員受傷，事故現場已於9時28分排除，全線已經恢復通車，後續由新市分隊依規定處理。警方呼籲，用路人行車前務必檢查車輛狀況，避免車輛發生爆胎或故障，維護自身及他人行車安全。