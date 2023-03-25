新北市林口區台15線往台北港方向，今（25）日清晨6時許發生火燒車意外，1輛由陳姓男子（49歲）駕駛的大貨車，行駛中因右前輪爆胎而起火，隨後火勢越燒越烈，不過陳男與車上乘客順利逃出，沒有造成傷亡，後續消防獲報後到場將火勢撲滅。