台中市大里區夏田路與頂厝路口車輛往來快速，交通事故頻傳，路旁住家圍牆及防撞鐵柵也遭撞破裂彎曲。（台中市議員李天生提供／潘虹恩台中傳真）

大里區夏田里里長曾盛琪24日邀集交通局、區公所等單位會勘，爭取於該路口裝設紅綠燈交通號誌，中市府交通局表示將再觀察評估。（台中市議員李天生提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里區夏田路與頂厝路口車輛往來快速，交通事故頻傳，不僅路旁住家圍牆及防撞鐵柵遭撞破裂，更曾有肇事車輛雙雙撞進稻田的情景，地方爭取裝設紅綠燈交通號誌，台中市議員李天生24日籲市府早日完成設置，中市府交通局表示，將再觀察評估。

夏田里里長曾盛琪24日邀集交通局、區公所等單位會勘，爭取於該路口裝設紅綠燈交通號誌。曾盛琪指出，該路段前方有環中路高架陸橋，下坡路段形成險降坡，往來車輛行車快速，加上頂厝路口住家圍牆易擋住行車視線，造成車禍事件頻傳，更曾有車輛雙雙撞進稻田，至於路旁住家圍牆及防撞鐵柵，也被撞得破損彎曲。

地方民眾曾向李天生、曾盛琪反映，該路口目前雖然設有閃黃燈，不過往來汽機車太過勇猛，駕駛不遵守「停聽看」交通規定，車禍事件頻頻發生，嚴重威脅附近住戶安全，一致要求將閃黃燈改裝設紅綠燈交通號誌，盼以此防止意外事件。

台中市政府交通局表示，大里區夏田路頂厝路口目前已設置閃光號誌、反射鏡、停止線、行穿線、慢標字及減速標線等設施，交通局將再觀察該路口道路車流狀況，並調閱相關交通特性資料，評估交通改善可行性，同時呼籲用路人行經路口應減速慢行，以維護交通安全。

李天生強調，該處雖然交通流量不大，但是交通事故頻繁，嚴重影響地方安全，政府施政應以民意為依歸，他將持續關切追蹤本案，希望早日完成設置，確保交通安全，減少民眾傷亡。