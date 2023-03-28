嘉義市垂楊路標線改造工程自去年11月中旬完成至今，因部分路段內側畫上黃色槽化線，引來不少民怨，今嘉義市政府交通處表示數字會說話，指垂楊路新設槽化線與左轉專用道後，下午5點至6點尖鋒時段的旅行時間減少15％，整體事故發生率降幅達21.2％，內側車道事故發生率降幅更達83.3％，整體交通運行順暢度與安全性明顯提升。

營建署委員及道安委員於現場進行會勘、討論。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

垂楊路標線改造因畫了槽化線，路寬縮減，被質疑車輛被迫遶來遶去，今交通處表示，垂楊路標線改造工程是營建署前瞻基礎建設「提升道路品質計畫」補助案件，市府配合營建署審查要求，工程增設與改變項目包括路口轉角人行道外推、中央設置行人庇護島、行穿線退縮、以槽化標線隔出內1車道供左轉車專用待轉，內2、內3車道供直行車直線前行，讓車輛無須偏移。

營建署委員及道安委員於現場進行會勘、討論。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

交通處指出，配合中央政策新設槽化線與左轉專用道至今3個多月，經大數據分析顯示，雙向平均旅行時間減少約達9.5％至10.1％，下午5點至6點為車流量最高鋒時段，改善更可達15％，整體交通運行順暢度明顯提升。

另在交通安全方面，經市府警察局進行改善前後3個月的事故數據分析，事故發生數由33件減少至26件，降幅達21.2％，其中內側車道事故更由改善前的6件降至1件，降幅達83.3％，除整體事故率下降外，中、內側快車道行車秩序亦有明顯的改善。

垂楊路槽化線空拍。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

交通處進一步表示，此項透過標線改造提早分流車輛為全國性政策，市長黃敏惠多次要求道安會報籲請中央加強宣導，交通處已於今年3月21日函請中央協助進行全國性交通政策宣導，後續亦將持續從交通安全、交通運行順暢度、民眾適應與習慣程度等面向進行追蹤評估，提供民眾更安全、更順暢的用路環境。