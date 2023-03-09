美國空軍（USAF）正在開發從運輸機中發射巡弋飛彈和其他空對地武器的能力，有別於越戰期間使用運輸機空投無導引炸彈的方式，目前稱作為「急龍」（Rapid Dragon）計劃，正在進行如何部署使用棧板空投各類空對地導引武器的實驗。這種新的作戰概念也很適合推薦給盟國作為快速增強戰力，畢竟只要有運輸機，就能結合各種不同射程的導引武器或是防區外炸彈使用。

據軍事專業媒體《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）9報導，「急龍」一詞來源於中國古代大型多聯裝弩砲——「急龍車」（英文：Rapid Dragon Chariots），是一種類似弩炮的攻城武器，可以一次發射12枚弩箭或石塊。根據2021年美國空軍的一份新聞稿，空軍選擇了這個名字來命名新的武器概念，因為裝載彈藥在一次攻擊中發射大量彈藥的概念相符。。

這一個計畫的好處在於，不需要在地面上興建特殊基礎設施、不需要改裝現有運輸機、也不需要對飛行員或地勤人員進行特殊培訓，簡直太完美。

任何有資格進行重型設備空投任務的運輸機飛行員和機組人員都能執行這個任務，省下了昂貴的教育訓練成本。

「急龍」棧版式效力系統（Rapid Dragon Palletized Effects System）的核心是最常規的滾裝貨物棧板，通常用於從運輸機空投設備和補給時使用。在這個常見的棧板上安裝一個模組化籌載框架或「部署箱」，有4、6或9個武器籌載格，分別稱為4連裝、6連裝或9連裝配置。每個武器籌載格都裝有一枚彈藥，目前這套系統可以與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的AGM-158聯合空對地距外飛彈（JASSM）系列彈藥兼容，射程可達370公里、增程型可達1000公里。目前，急龍系統正努力在整合其他彈藥，包括波音公司的聯合直接攻擊彈藥擴程型（JDAM-ER）導引套件和雷神公司的ADM-160B微型空射誘餌（MALD）。

「急龍」棧版式效力系統（Rapid Dragon Palletized Effects System）的核心是最常規的滾裝貨物棧版，通常用於從運輸機空投設備和補給時使用。（洛克希德馬丁）

C-130H大力士（Hercules）貨倉可以攜帶最多2個「6連裝」貨盤（總共12枚巡弋飛彈），而C-17 全球霸王（Globemaster III）最多可以攜帶4個「9連裝」貨盤（總共36枚巡弋飛彈）。

2022年11月9日，挪威 ATREUS 22-4 實彈射擊展演中，急龍棧板系統從352d特種作戰聯隊的MC-130J Commando II 運輸機貨艙中滑出。（DVIDS）

每個部署箱都配備了一個貨物降落傘，以將貨物從飛機上拖拉出，並配備一組引張繩降落傘，以減緩箱體的降落的速度，還有一個電子控制模組。控制模組將用作與個別巡弋飛彈、飛彈、精準導引炸彈的資料接口，用於輸入目標座標到武器的導航系統中，並可在啟動武器之前的任何時間更改或更新目標座標。通常在運輸機起飛之前就會設定好目標，但在武器真正啟動／發射之前隨時可以更改或更新目標座標。

美國空軍形容急龍棧版效力系統可以倍增極大的作戰優勢：這種新能力可以使得美國空軍在任何時間和任何地點都可以靈活、快速的進攻，以應對戰術甚至戰略場景。

美國空軍擁有650多架C-130、MC-130和C-17運輸機，但只有140架長程轟炸機。更重要的是，運輸機在世界上許多地方都有部署，而長程轟炸機必須先從美國本土派遣出去。因此，「急龍」的概念使得衝突的早期反攻成為可能，為美國從本土調遣部隊爭取時間。

最棒的地方在於，擔任急龍任務的運輸機，甚至可以匹敵超過專門的長程轟炸機的有效載荷能力 ，作為比較而言，B-52轟炸機可以攜帶20枚巡弋飛彈，而B-1可以攜帶24枚，而且長程轟炸機對於起降機場都有特別要求，以及需要特殊的地面基礎設施來使用，因此在大多數戰區（Theater）當中只有相對較少的機場，具備支持這些長程轟炸機作戰的能力。