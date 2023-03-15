曾擔任美國總統川普國安顧問的歐布萊恩（Robert O'Brien）表示，若中國攻打台灣，美國將摧毀台灣的半導體設施，以免被大陸接收。歐布萊恩還說，如果中國侵台後控制了台積電，中方將成為「晶片界的OPEC（石油輸出國家組織），而且更勝OPEC對全球原油的控制力，因此，美國和盟國絕不會讓這些工廠落入中國之手。

歐布萊恩不是第一個提出「毀滅台積電」計畫的人，2021年，美國陸軍戰爭學院一篇題為「覆巢」的論文主張，美國應擬訂計畫讓台灣在面臨入侵時毀掉晶圓廠，嚇阻中國出兵。這篇論文成為美國陸軍戰院當年被下載次數最多的文章。

歐布萊恩雖然不是第一個提出「毀滅台積電」計畫的人，但因為他曾擔任過美國國安顧問，他的看法格外引人關注。

在谷歌用「滅台計畫」搜索可以發現，搜索次數已達311萬次，而且，「滅台計畫拜登」、「滅台計畫PTT」、「毀滅台灣計畫」、「美國滅台計畫」都成為「相關搜索」的熱門關鍵字。

這一情況與2022年俄羅斯入侵烏克蘭、2021年美國自阿富汗撤軍一樣，美國的舉動都讓台灣人擔心美國在烏克蘭、阿富汗的作為，會同樣用在台灣身上。

就像2021年，美軍撤軍後，8月15日阿富汗總統逃亡，16日名嘴趙少康在臉書問「兵臨城下那一日，蔡英文要戰還是逃」，就曾引發「今日阿富汗、明日台灣」的討論，議題持續發燒。

甚至蔡總統還在當年8月18日出面表示，台灣唯一的選項就是「讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己」，意圖把議題降溫。但結果無效，「今日阿富汗、明日台灣」還是霸占網路聲量並持續升溫，截至當年5月19日中午，在谷歌搜索打入「今日阿富汗 明日台灣」關鍵字，就有約1440萬項結果，18日同時段是580萬項、17日是200多萬項。

不過，綠營為阿富汗之台灣效應滅火，可想而知，但奇怪的是，藍營政治人物當時卻在這個議題上集體沉默。

根據銘傳大學廣電系主任杜聖聰引用「KEYPO」大數據分析，藍營枱面政治人物並未在「今日阿富汗、明日台灣」議題上著力，在該議題的意見領袖排名中的前20名，主要是藍營媒體，藍營政治人物只有趙少康。

前年的美國自阿富汗撤軍、去年美國不出兵協防烏克蘭、今年傳出拜登有「滅台計畫」，都讓台灣人民對美國出兵協防台灣失去信心。

但同樣的，台灣政治人物，不分藍綠，也全都對「滅台計畫」保持靜音。像新北市長侯友宜才說，台灣不要成為「強國棋子」，民進黨主席賴清德馬上就批侯友宜，不要讓有心人發起疑美論。

立委高金素梅才質疑，美國的學人計畫可能變成監視台灣，行政院長陳建仁馬上怒嗆，不要講疑美論。

避談「滅台計畫」、避談「疑美論」，台灣的藍綠政治人物到底在怕什麼？