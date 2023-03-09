新莊宮廟貨櫃屋倉庫火警 疑電線走火釀災 19:532023/03/09 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新莊宮廟疑電線走火，現場倉庫存放炮竹。（簡銘柱翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新莊宮廟疑電線走火，現場倉庫存放炮竹。（簡銘柱翻攝） 今天（9日）晚間7時許，新北市新莊區新樹路268巷的宮廟發生火警，警消獲報，立即派出人車前往灌救，目前初步了解是 倉庫疑似電線走火，裡面擺放陣頭用的用具跟環保炮竹。沒有人傷亡。消防火勢撲滅中。 化工博士生結合幫派製毒 宮廟燒金紙掩護毒味 LME暫停俄羅斯金屬流入美國註冊倉庫 台鐵4、5號倉庫 中壢憂成治安破口 #炮竹 #宮廟 #電線走火 #倉庫 #灌救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中壢鐵道4、5號倉庫登錄歷史建築屋頂竟破洞 台鐵局回應了 16:362023/02/21 生活 化工博士生教黑幫製毒 靠宮廟燒金紙遮掩 04:102023/02/18 社會新聞 通緝犯年初四潛宮廟偷8面神明金牌 土地公託夢顯靈破案 12:202023/02/20 社會 基隆工寮突起火 疑電線走火幸無傷亡 16:262023/02/16 社會 神明廳電線走火釀災！新化民宅大火延燒5戶幸無人傷 08:492023/02/21 社會 老公整夜沒回家 女焦急報案 警竟在「這裡」找到人 15:042023/02/21 社會 斗六市蟬聯2年雲林縣節電王 潛移默化有巧思 16:162023/02/12 寶島 大咖女星逛嘉義夜市「接地氣穿搭」沒人認出 自豪最強偽裝術 15:562023/02/20 娛樂 高雄大樹火警驚現「整排恐怖火牆」 草叢迅速延燒4小時 07:572023/03/09 社會 穿小可愛「賣場倉庫」拍辣照 長腿網美擺拍這原因遭禁止 21:302023/03/08 社會 助選員趁宮廟活動送面紙 謝國樑衰挨告賄選 10:292023/03/03 社會 電動助行車突自燃 高雄老翁遭烈焰吞噬活活燒死 11:402023/02/14 社會 警政署這大咖現身桃園宮廟！ 大園電子看板全是「他」 19:172023/03/03 社會 佳里蕭壠香遶境最後一天變調 2宮廟主事者起衝突互毆 15:572023/02/14 社會 「怕祂看不見我」黃新皓一身酷帥追媽祖 04:102023/02/19 娛樂新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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