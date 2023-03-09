新莊宮廟疑電線走火，現場倉庫存放炮竹。（簡銘柱翻攝）

今天（9日）晚間7時許，新北市新莊區新樹路268巷的宮廟發生火警，警消獲報，立即派出人車前往灌救，目前初步了解是 倉庫疑似電線走火，裡面擺放陣頭用的用具跟環保炮竹。沒有人傷亡。消防火勢撲滅中。