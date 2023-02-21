桃園市大園區一名60歲的許姓男子，20日傍晚獨自外出散步，其妻子下班回家後找不到人，等了一整夜老公也沒回家，焦急之下只能報案向警方求助。大園警分局員警協助調閱監視器，循線才發現許男不小心誤闖進一間修車廠的倉庫，被反鎖在裡面一沒人發現，最後才順利幫助他脫困。

大園警分局潮音派出所於21日上午接獲一名女子報案，稱其丈夫許姓男子前一天傍晚獨自外出散步卻遲遲未歸，過了一個晚上仍然沒有回家，女子找遍住家附近都沒有看到丈夫的身影，擔心發生意外，請警方幫忙協尋。

警員黃柏霖、洪湘荃獲報後，依照許男的衣著特徵詢問附近鄰居，並以許男可能的行走方向，調閱相關監視器，發現他疑似往一間修車廠走去，距離其住家不到100公尺。員警前往查看時，隱約聽見一旁的倉庫內傳出聲響，開門進入果然看見許男虛弱的坐在地上，員警趕緊將他帶返所休息，並提供飲食讓他補充體力。

許男妻子接獲警方通知後到派出所接人，許妻向員警表示，先生曾出車禍傷到腦部，導致他行動不便、記憶力退化，有時不知為何出門，但通常過沒多久就會回家，這次丈夫消失整夜讓她非常擔心，幸好有員警積極協尋，才讓丈夫能夠平安返家，非常感謝警方的幫忙。