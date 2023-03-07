台中市神岡區堤南路400號附近晚間發生火警，火勢相當猛烈。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中市神岡區堤南路400號附近，7日晚間7時許多發生火警，初步了解是廢棄物起火燃燒，由於火場緊鄰豐洲工業區，民眾從高速公路經過，猛烈火勢十分驚人，台中市消防局已加派人車前往灌救，初步了解無人受困受傷。

台中市消防局表示，神岡區堤南路400號附近晚間7時許發生廢棄物火警，立即派遣神岡、豐原及豐南分隊共9車26人前往搶救。

台中市消防局表示，現場為廢棄物燃燒且有大量濃煙，已聯繫重機具，並增派3輛水庫車支援，派遣后里61、水湳61及頭家厝61前往，目前含大隊共計出動20車57人，暫無人受傷受困。