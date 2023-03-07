遠雄健康生活園區火警足足燒了30小時引發民怨。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣衛生醫療健康園區（原遠雄健康生活園區）5日起火，火勢足足燒了30個小時才撲滅，根據消防局估計，燒毀10公頃雜草跟800平方公尺廢棄物。縣府7日舉行縣務會議，園區管理單位衛生局指已向警方報案，縣長鍾東錦重視此議題，並表示檢警單位應查清縱火與內神通外鬼的可能性。

遠雄集團2011年與苗栗縣府簽約，原定在後龍鎮建造1座約20.6公頃的醫療園區，但因為台北市大巨蛋工程風波推動不成，後來苗縣府仍有意自行建置衛生醫療健康園區，不過如今雜草叢生並搭建圍籬封閉待活化。

前天5日下午園區不明原因起火燃燒，連續燒了30小時才撲滅，燒掉10公頃的雜草，相當於14座足球場大，還有800平方公尺的廢棄物，也因火警造成濃煙密布，方圓4公里內的居民都受到影響，引發抱怨連連。

苗栗縣府7日早上舉行縣務會議，火警一事備受關注，衛生局長張蕊仙席間表示，該園區由衛生局管轄，目前已經報警，盼警方協助調查起火原因。

縣長鍾東錦也關注此議題，他說，園區現在是由縣府管理，並有保全公司戒護，火災意外也讓人發現有被偷倒廢棄物，這次還引發火災，檢調單位應該要查辦是否有內神通外鬼，也要調查被縱火的可能性。