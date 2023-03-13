苗栗縣長年來沒有醫學中心，縣府衛生局統計，每年約2成縣民都有前往大醫院看診迷思，常常舟車勞頓前往外縣市看病，縣長鍾東錦上任將延攬專科醫師列為重點政見之一，衛生局公布首波「名醫」駐診名單，包括衛生福利部苗栗醫院等7家醫院，共延攬48位專科醫師，未來能讓鄉親更方便就醫。

苗栗縣內沒有台大等級的醫學中心，根據衛生局調查，每年就醫民眾之中，有超過20％的比例對大醫院及名醫的迷思，寧可舟車勞頓多花40分鐘到2小時的車程，到其他縣市看醫生。

苗縣府延攬48位名醫駐診。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

為實踐醫療平權，積極延攬醫學中心等級的專科醫師到苗栗縣，以提升醫療的品質及量能，是縣長鍾東錦上任列為刻不容緩的重大政策。

縣府近幾年除擴建衛生福利部苗栗醫院、大千醫院兩家醫院，也促成為恭醫院與中國醫藥大學附屬醫院、苑裡李綜合醫院與台中榮總簽署策略聯盟，今年更積極輔導各家醫院，引進醫學中心級專科醫師，共有7家醫院延攬23個專科別、48位著名醫師進駐。

衛生局指出，48位醫生分別為神經內、外科、心臟內科、婦產科等23個專科，進駐醫院包括部苗、大千、為恭、苑裡李綜和、通霄光田、弘大、重光等7家醫院，讓鄉親未來可以就近院所就醫。

鍾東錦、衛生局長張蕊仙表示，提升社區醫療品質，要以「人」為中心的照顧，這次延攬48位專科醫師駐診，可大幅節省民眾到大醫院掛號不易、重複檢查或等候時間過長的不便利，未來將持續招募更多專科醫師，並推動醫療資訊共享，落實分級醫療，減少民眾為求名醫而舟車勞頓，達成醫療平權的目標。