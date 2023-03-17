苗栗縣長鍾東錦訪星國之旅，16日接受新加坡台灣客家同鄉聯誼會款待。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦率團赴星國參訪，16日由新加坡台灣客家同鄉聯誼會接待，會長黃啟光肯定鍾東錦上任後，首選新加坡做為觀光及教育的考察學習國家，星國的教育發展體系具跨文化創造力及國際視野，可供苗栗縣參考。鍾東錦也表示「將苗栗帶出去，把國際帶進來」，借鏡星國重要發展經驗，以推展苗栗縣觀光及教育重要政策。

新加坡台灣客家聯誼會長黃啟光是苗栗鄉親，致力於增進客家傳統精神與文化，服務客家鄉親，將客家人血脈相連、攜手扶持的薪傳精神發揚光大，並在傳統客家文化藝術、觀光旅遊、教育學習及經濟商業等各層面，協助促進台星之間的互動與交流。

16日晚間鍾東錦率團與客聯會交流，駐新加坡台北代表處代表梁國新、越南亞洲台灣客家聯合總會會長張良彬、南洋客屬總會副會長劉智評、第一副會長何南光、台商協會名譽會長朱蘭香，以及新加坡國際文化藝術聯合會鄧文章主席等70餘人共聚一堂，同唱客家本色，呈現苗栗客家文化樸質和堅毅硬頸精神。

梁國新致詞表示，苗栗縣府團隊赴星國參訪及推廣交流，相信對於新加坡的繁榮富庶及美麗的花園城市留下深刻印象，對於新加坡人來說台灣是非常美麗的地方，包括自然景觀、歷史文化遺產、美食文化，還有很棒的自行車旅行路線，近期就有朋友傳來在台灣進行9天900公里的自行車騎乘旅行，也途經苗栗海線的綠光海風自行車道，景色相當優美，另外台灣的服務業精神也是吸引星國旅客的主要原因。這次苗栗縣將客家文化及觀光旅遊的特色帶給新加坡的旅行業者，相信有助於推動台星雙邊的互動與交流。

縣長鍾東錦表示，苗栗縣是客家大縣，客家人口約占62.5％，縣府持續致力推動客家事務及傳承客家文化，歷年來縣府、鄉鎮市公所、學校及個人推動客語成效都獲得客家委員會肯定，其中縣府締造客委會推動客語為通行語成效評核優等四連霸佳績，公教人員通過比率全國第一。此次參訪活動不僅是苗栗縣政府推廣客家文化教育觀光的重要一步，也是加強台星兩地教育和觀光產業交流的重要機會，未來將努力啟動雙語活化、發展科技觀光以及傳承客家文化，促進雙方在文化、教育和觀光產業等方面的合作和發展，進而走向世界、邁向國際。