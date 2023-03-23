立法院長游錫堃今接受《POP Radio》台北流行廣播電台《暐瀚撞新聞》節目專訪，談到近期美中台關係與定位，對於台灣的論述，游錫堃說，他的核心價值是「民主」，台灣是主權獨立國家，但還不是正常國家，要加入聯合國才是正常國家。

游錫堃指出，一個國家正常化的過程，是日日在累積，台灣是越來越正常，要做最後決定，一定是要大家同意，讓人民選擇。他也說，自己在2018年預言，10年內台美可能恢復建交。

在節目中，游錫堃指出，過去李登輝總統說中華民國來台灣，後來是中華民國在台灣，而現在是中華民國是台灣，雖然有些朋友不承認，但如果要避戰，就要備戰，就像俄羅斯總統普丁，以烏克蘭一周就能打下來，結果就噎到，吞不下去、吐不出來，要讓中國大陸知道，考慮會不會噎到。

談到對於台灣的定位，游錫堃指出，他的核心價值是民主，台灣是主權獨立國家，但還不是正常國家，要加入聯合國才是正常國家，一個國家正常化的過程，日日在累積，台灣是越來越正常，要做最後決定一定是要大家同意，讓人民來選擇。

王暐瀚提問，台美關係現在是史上最好嗎？游錫堃表示，自己近期也曾到美國參訪，而有個默契就是不能講，他也坦言，見到的層級確實都比較以前高；黃暐瀚追問，美國為什麼不與台灣恢復邦交？游錫堃說，沒有跟台灣有邦交，最主要是怕中國大陸會反彈，代價太大，但現在他們兩個不好，所以如果承認台灣，他們的關係也還是不好，有天就會承認了。

游錫堃指出，他在2018曾預言，10年內台美可能會恢復建交，當時他研究國際關係，對照老子的道德經，看熟了之後，覺得道理跟法則是這樣走，那是大自然的道理。

至於蔡英文總統月底將出訪美國，這次去的規格不低，而副總統賴清德是民進黨的總統參選人，同時也是現任副總統，他會不會去？游錫堃表示，依照現在美國國內法他是可以去的，《台灣旅行法》都是開放的，賴清德以總統參選人身分去，就看花多少代價，現在中美關係都不好了。