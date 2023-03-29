美國愛達荷州8年級女生凱拉．畢雅羅勃斯2月參加區域拼字大賽，最後一輪靠著隨機考題Taiwan奪冠。正全力備戰全國比賽的凱拉表示，現在台灣不只是個單字，而是她的幸運符號。

來自美國大西北地區愛達荷州的8年級女生凱拉．畢雅羅勃斯（Kayla Tenney Villalobos）2月參加區域拼字大賽奪冠，準備代表該州出戰競爭更為激烈的全國比賽。

凱拉上個月在賽場表現沉穩，在關鍵第19輪正確拼出Taiwan（台灣）勇奪冠軍，日前凱拉透過她就讀的「科達蓮特許學校」（Coeur d'Alene Charter Academy）接受中央社視訊訪問。

指著房內擺滿書籍的書櫃，凱拉說當中好幾本都是全國拼字大賽的參考書，但是參加比賽是水到渠成。她從小深受母親影響，喜愛閱讀和玩文字測驗，母親通常會念出一段文字讓她寫出來，然後兩人再一起找出哪個重要的部分遺漏，因此當聽聞拼字大賽消息時，她毫不遲疑就去報名。

凱拉回憶比賽現場所有學生都坐在台上，她內心其實非常緊張，輪到作答時會有評審念出題目，參賽者可以盡情發問與題目相關問題，例如「這個字的定義」或是「以這個單字造句」，但是必須在限時內拼出答案。

凱拉表示，比賽後半段約有10輪賽事僅剩下她和另一位女學生捉對廝殺，很像網球激戰一直沒人出局，極度考驗心智，直到對方先拼錯而她在最後一輪拼出Taiwan才分出勝負。

她原本預期最後一輪會遇上多個音節的大魔王單字，當評審念出題目時她鬆了一口氣，因為她對Taiwan這個單字並不陌生，但卻非常害怕自己太過緊張導致失誤，不過最後沒有提問就拼出正確答案，贏得獎金獎品和全美拼字大賽門票。

凱拉說，這個單字對她來說「難易度算是中間等級」。她的父母談到陪凱拉出賽的心情表示：「拼字的不是我們，但是坐在台下看得都快精神崩潰。」

凱拉的母親來自墨西哥，基於對不同國家的好奇，凱拉從小就會閱讀地理歷史相關書籍，對亞洲國家有概略印象，不過直到最近上公民課時，學校老師以新聞時事文章為教材授課，她才對亞洲國家有更多認識。

她說，曾讀過一篇關於中國監控攝影機的文章，感覺台灣跟中國體制很不一樣；就她理解，台灣是支持鼓勵人權和言論自由，是民主的象徵。

拼字大賽過後，凱拉說雖然題目只是巧合，但台灣現在對她來說已不再只是一個單字，而是「幸運和勝利的象徵」。她好奇又再閱讀更多關於台灣的報導，感覺那是個美麗又擁有多元文化的國家；另會帶著祝福迎接下一場難度更高挑戰。

備戰5月底至6月初全國拼字大賽，凱拉將代表愛達荷州出賽，現在仍不停練習，和姊姊一同模擬問答。她說，一直沒去過美國東岸，全家都很期待疫情過後能趁這次參加比賽機會，一同出去旅遊。