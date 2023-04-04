台灣與貝里斯技術合作項目眾多，蔡英文總統於當地時間3日上午在貝里斯外交部，與貝里斯總理布里仙紐，共同見證兩國外長共同簽署「中華民國（台灣）政府與貝里斯政府技術合作框架協定」，以確保雙方各項技合計畫順利推動。

我國自1991年起就派遣駐貝里斯技術團，團部設在貝國西部Cayo區中央農場（Central Farm），針對貝國的實際需要，推動各項技術合作計畫。

總統府表示，這些合作範圍涵蓋農林漁牧業、資通訊技術、教育、環境保育及防災、氣候調適及韌性、青年與婦女、微小中型企業、公共衛生與醫療，或其他相關領域合作項目。

目前正在進行中的合作計畫主題相當多元，包括醫療影像系統強化、羊隻品種改良、貝里斯河流域水災預警能力提升計畫、數位包容計畫、後疫情時期協助貝里斯婦女經濟復甦暨婦女賦權計畫、中美洲區域香蕉黃葉病防治計畫、華語文教學及獎學金計畫等。

為確保雙方推動的各項技合計畫順利推動，並授權兩國政府得於完成各自國內法定程序後，直接執行各項經雙方同意的合作計畫，外交部長吳釗燮3日上午在貝里斯與貝里斯外交部長柯特尼，在蔡英文總統及布里仙紐見證下，共簽署兩國技術合作框架協定。

總統府表示，該協定規範內容包括技術合作領域的界定、兩國政府責任分工、我技術團員眷在計畫執行期間享有的待遇、保密規範、爭端解決機制，以及協定之生效、修正及終止，並取代台貝間目前仍有效的過往協定，以提升各計畫執行效能。