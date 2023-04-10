「2023青創HOUSE」產業類型限餐飲、旅宿及文創相關產業。（高市文化局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市全台首創眷村進駐計畫「以住代護」計畫，今年鳳山黃埔新村、左營建業新村釋出44戶眷舍，市府歡迎餐飲、旅宿及文創相關產業前來高雄眷村創業，22日開放看屋，5月底開始收件，視狀況受理申請到11月30日或全數審查媒合入駐為止。

「青創HOUSE」計畫歷年來用徵選尋求創意提案的方式，新進駐者用「民宿」、「藝術創作」、「共創辦公室」、「老屋修繕展示館」、「餐廳」、「園藝種植空間」、「手作教室」改造頹圮的眷村，從居住到修屋，從生活到創業，10年來、超過220戶在黃埔、建業打造創新空間，讓蔚然成村。

高雄黃埔、建業眷舍皆位於鳳山、左營的蛋黃區域，交通、區位良好，又是全國保存良好的文化景觀。

文化局長王文翠表示，今年共計釋出黃埔新村21戶、建業新村23戶眷舍邀請民眾進駐。本次推出眷舍包括已經完成基礎修繕的眷舍及即將到期的眷村民宿，須收取租金，進駐期為5年，並限期於眷舍點交後6個月完成開業，為鼓勵創業更給予前半年租金8折優惠。

文化局表示，「2023青創HOUSE」即日起開放申請，每月持續徵件中，每月底受理當月投件，眷舍數量有限，申請收件至全數審查媒合入駐或至11月30日截止。

申請資格為具有中華民國國籍之20歲以上國民且有行為能力之自然人，依我國公司法成立之公司或其他依法申請設立之行號商家；產業類型則限餐飲、旅宿及文創相關產業；申請原則為申請人必須提出進駐營運計畫，提案1戶為限。

進駐期限自眷舍點交日起計5年，並於點交日起6個月內完成眷舍修繕並開業營運。租金依建物總面積計算，每坪450元。、變動權利金、開業保證金及履約保證金。22起至5月31日每天開放看屋，6月5日起視釋出眷舍狀況，彈性調整看屋時間。

22日將舉辦黃埔新村看屋說明會，23日舉辦建業新村看屋說明會，相關資訊可上官網及FB官方粉絲團查詢。