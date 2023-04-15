台中大里康橋河畔風景秀麗，是民眾休閒好去處，吸引街頭藝人晚間進駐演出，然該處未獲文化局開放街頭表演，演奏樂聲也造成住戶困擾，引起民眾正反兩面意見，台中市議員李天生15日呼籲市府重視處理、創造雙贏，文化局表示，是否開放街藝展演尊重場地方評估申請。

大里康橋河畔是否開放展演已成為多年無解的議題，近日贊成和反對陣營相繼出招。日前205位街頭藝人聯署陳情表示，康橋河域目前為第二類噪音管制區，晚間擴音設施之噪音管標準值為57分貝，太過嚴格以致經常被迫停止演出，要求改列為第三類噪音管制區，降低噪音管制，提供街頭藝人合法演出。

反對陣營由當地永隆里長黃秀玲出面，在大里擴大區務會議中提案，要求制止街頭藝人演出，維護住戶居家安寧。過去街頭藝人夜晚演出聲音影響附近住戶，附近住戶曾表示，他搬至康橋河畔附近已4年，每到周五至周日都有樂團表演，但音量大到即便家中已設置2道氣密窗仍會聽到，且演奏時間常常超過9點，影響住戶及學生休息，曾多次向環保局反映。

李天生指出，地方上看法兩極，有人批評是少數人反對讓街頭藝人無法演出，剝奪市民休閒的權利，不符合開發康橋計畫的目的，有人則認為，康橋河域目前並非街頭藝人合法演出場所，噪音妨礙住家安寧，理應依法制止，呼籲市府重視處理，同時希望各方體諒合作尋找兩全其美的辨法。

中市府文化局說明，該場地目前非文化局公告街頭藝人開放場所，是否申請為開放展演場地及有關演出准駁，尊重場地管理方及相關場地管理辦法規定；市府日前應場地管理方之邀，共同會勘現場演出情形，對於是否開放場地提供街藝展演，尊重場地方評估申請，也呼籲街頭藝人演出時，應出示街頭藝人證件與遵守相關法令及場地管理方指引，並選擇與周圍住民友善互動的展演方式，共同維護多元豐富休憩環境。