恆春觀光暢旺被詐團盯上，假冒停業民宿詐騙。(警方提供)

恆春觀光暢旺被詐團盯上，假冒停業民宿詐騙。(警方提供)

台灣祭在清明連假吸引超過百萬人次現場同嗨，但恆春警方發現，近期有不法分子冒用已停業民宿，於網路刊登訂房訊息，誘騙民眾訂房匯款，直到當天前往民宿後發現業者早已停業、且無刊登訂房訊息，才驚覺受騙。

恆春警方表示，清明連假自4月1日起共5天，適逢墾丁大灣遊憩區舉行2023台灣祭活動，許多旅宿業者訂房都客滿，詐騙集團看上此波熱潮，假冒民宿店名、東拼西湊旅店的環境照片，張貼在社群網站上，讓民眾誤認為是民宿業者而訂房匯款，直到抵達民宿後發現業者早已停業，或是查無訂房資料，才驚覺受騙報警。

恆春警分局長林明波表示，假冒民宿業者詐騙手法，趁觀光復甦崛起，如民眾是訂包棟民宿，受騙金額可達數萬元，提醒民眾訂房前應多加查證資料，可透過第三方訂房網站或是逕向旅店電話求證，留下可查詢的訂房紀錄，勿與業者私下傳訊訂房或付款，也可撥打165防詐專線協助，以降低受騙機率。