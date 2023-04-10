蔡英文總統出訪返台後，中共宣布自4月8日至10日在台灣海峽及台灣北部、南部、本島以東海空域，實施「環台島戰備警巡」和「聯合利劍 」演習，國防部與國安局除警戒關注外，有眼間民眾發現，位在恆春半島的風景區內，竟也出現飛彈部隊進駐，罕見情況引來遊客熱議。
其實從昨日傍晚便出現反艦飛彈車在恆春半島布署，有別於以往僅在軍事基地內部、亦或沿海聯訓位置布署，情況相當罕見，此舉也引來軍事迷及遊客關注。
蔡英文總統出訪返台後，中共宣布自4月8日至10日在台灣海峽及台灣北部、南部、本島以東海空域，實施「環台島戰備警巡」和「聯合利劍 」演習，國防部與國安局除警戒關注外，有眼間民眾發現，位在恆春半島的風景區內，竟也出現飛彈部隊進駐，罕見情況引來遊客熱議。
其實從昨日傍晚便出現反艦飛彈車在恆春半島布署，有別於以往僅在軍事基地內部、亦或沿海聯訓位置布署，情況相當罕見，此舉也引來軍事迷及遊客關注。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。