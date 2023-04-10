蔡英文總統出訪返台後，中共宣布自4月8日至10日在台灣海峽及台灣北部、南部、本島以東海空域，實施「環台島戰備警巡」和「聯合利劍 」演習，國防部與國安局除警戒關注外，有眼間民眾發現，位在恆春半島的風景區內，竟也出現飛彈部隊進駐，罕見情況引來遊客熱議。

其實從昨日傍晚便出現反艦飛彈車在恆春半島布署，有別於以往僅在軍事基地內部、亦或沿海聯訓位置布署，情況相當罕見，此舉也引來軍事迷及遊客關注。