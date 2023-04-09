熊熊則認為牡羊座的男生嫁不得。（中天綜合台提供）

小鐘則說最怕牡羊座的女生。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》明（10日）晚間9點播出「超級母湯的星座！嫁給『他』可能不會太幸福」主題，日本運勢網站曾分析水瓶座男生不想婚的原因是注重興趣大於伴侶，主持人安心亞覺得這分析很貼切，更點名水瓶座的阿Ken就是這樣：「你就是只愛自己的人，你就一個人到老吧。」

阿Ken則反駁不先學會愛自己，怎麼懂得愛別人，但安心亞還是對水瓶座的男生有很多不滿：「水瓶座就是一張嘴，歪的都可以講成正的，自己做錯事，還可以講得像我做錯一樣，一天到晚說我，我明明沒做錯什麼，被講到我都覺得是我的錯。」安心亞罕見動怒，讓「當事人」阿Ken見狀不敢再多說一句話。

熊熊則認為牡羊座的男生嫁不得：「大部分的牡羊座自信都很爆棚，像我問一個朋友怎麼一直沒交女友？他說這些喜歡我的我都看不上，或者女生拒絕他，他會說她只是害羞。」即便熊熊沒供出朋友身份，但在場來賓一聽就笑說：「妳太明顯(就是)在針對陳大天了吧？一直把他以前的故事講出來。」

而熊熊還點出牡羊座男生最大的缺點就是3分鐘熱度：「一開始看到妳很喜歡，在一起一陣子就膩了想要換，我後來也發現身邊幾個和牡羊座交往的，最後都不太好。」

安心亞也分享和牡羊座男生交往的經驗：「我之前劈腿的男友就是牡羊座，然後他會講大話，但所有事情都做不到。」小鐘則說自己最怕牡羊座的女生，因為他曾在大庭廣眾下被牡羊座女友甩巴掌。