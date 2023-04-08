有些人平時在生活中超難相處，總是讓人感覺不易接近，不過他們一旦遇到心愛的對象，就會展現出不同以往的態度，甚至會變得很溫柔，《星座好朋友》運勢專欄指出，雙子座、牡羊座、處女座願意為了愛人改變，並拿出耐心和對方相處。

▍雙子座

雙子座個性飄忽不定，喜歡追求新鮮感，並且討厭一成不變的生活。但當他們真心愛一個人時，會願意改變自己就算平淡的愛情，他們也甘之如飴的在平淡中找出一些有趣事物。

▍牡羊座

牡羊座在大眾的印象中，比較驕傲自大，且容易耍任性、亂發脾氣。但當牡羊座在愛一個人時，願意放下自尊和高傲的態度，在對方面前做個單純可愛的小孩子，甚至收斂自己的脾氣，拿出耐心和對方相處。

▍處女座

處女座可是眾所皆知的難相處，他們總愛在雞蛋裡挑骨頭，對外人是出了名的刻薄，是個原則、地雷多的星座，但當處女座愛上一個人時，原則將通通消失，所有的缺點都能夠包容，也不太過苛求，並且將心比心和對方相處。