花蓮市民昨晚在市區文創園區一處水池，發現一隻罕見的鳥類，待了一整晚沒離開過，經鳥友一查才知是稀有的海鳥「藍臉鰹鳥」，台灣很少見。今早由鳥會帶至花蓮縣府動植物防疫所檢查身體狀況，獸醫師研判是隻1歲幼鳥，無外傷但虛弱，頭部出現顫動，疑似為神經症狀，可能有中毒或感染，已先投藥，下午送往台東野灣野生動物救傷中心協助處理。

藍臉鰹鳥是隻幼鳥，身體虛弱，頭部還會顫動，已送往台東野灣野生動物救傷中心。（花蓮縣動植物防疫所提供／王志偉花蓮傳真）

昨晚有市民在文創園區散步，指稱園區中庭一處水池邊，有一隻全身白羽毛、嘴巴尖尖的鳥，牠把頭疑似埋在水裡，顯得虛弱，於是打電話通報花蓮縣野鳥學會，鳥友得知後擔心這隻鳥發生意外，到場一探發現牠似乎整晚都維持這個姿勢，直到今早鳥會負責救傷工作的賴俊聰再度前往尋找，小心翼翼將牠帶往花蓮縣府動植物防疫所處理。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮、鳥會人員等會同獸醫等觀察，確認是一隻少見的海鳥「藍臉鰹鳥」，體重1750公克、頭尾長78公分、展翅長140公分，依照紀錄體長約86公分，由於牠翼下還有一些深色斑點尚未褪去，推測是1歲多的幼鳥。

台灣少見的藍臉鰹鳥昨晚被市民發現停在花蓮市區文創園區一處水池，投放低，一整晚都這姿勢，一動也不動（花蓮動植物防疫所提供／王志偉花蓮傳真）

獸醫檢查也發現，這隻藍臉鰹鳥頭部有顫動，疑似為神經症狀，懷疑牠可能中毒或遭疾病感染，因此給予維生素B及輸液，防止牠過度脫水外，也投與預防性抗黴菌藥，為了讓這隻鳥有機會復原，下午已將鳥送往救援野生動物豐富的台東野灣野生動物救傷中心治療。

周黃得榮說，藍臉鰹鳥並非保育類鳥類，並無過境詳細資料、以及數量統計，在基隆、北方三島海域、宜蘭蘇澳及花蓮外海、曾文溪口、墾丁及鄰近海域都有零星紀錄，不過這類侯鳥過境大多在岸際獵食，少有飛往市區人口稠密處。

依林務局的台灣鳥類誌第二版（2012年）資料，藍臉鰹鳥（Sula dactylatra Lesson 1831）是大型海鳥，體長約86公分，全身大部分白色，臉部及喙基青黑色，喙淡黃色或黃綠色；飛羽黑色，腳黃色或灰色，飛行時雙翼黑白對比明顯。