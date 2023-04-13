操作武器，一定要正確瞭解如何操作，否則很可能受傷。一名俄羅斯軍人 YouTuber，想要試用著名的瑞典AT4反裝甲火箭筒，結果因為抓握的不正確，被發射的後座力狠狠打了自己的臉。

商業內幕(businessinsider)報導，曾在俄軍服役的前記者阿列克西•斯米爾諾夫 (Alexey Smirnov) 現在經營著自己的頻道「大口徑騷動」(Large Caliber Commotion) ，主要是實際測試和比較各種武器。

在三個月前發布的一集中，斯米爾諾夫比較了蘇聯和西方的單兵反坦克武器，其中包括瑞典的AT4。他如何獲得AT4?目前還不得而知，但他的操作不太正確。影片中，斯米爾諾夫先是解釋AT4的工作原理，然後示範操作，由於AT4的啟動鈕是在火箭筒身上，而不是蘇式火箭筒的槍式扳機，對這位俄國軍人來說並不習慣，所以斯米爾諾夫給出的評價是「感覺不太流暢。」

接著到了操作環節，斯米爾諾夫說：「我就來看看的 AT4如何對付 T72 坦克。」在準備開火時，斯米爾諾夫犯了一個明顯錯誤，他僅用左口扶著火箭筒身，而不是AT4 的前把手，這使得火箭彈發射出去時，強大的後座力狠擊了他的臉(正確來說是右眼)，接著他痛的向後倒下，不停咒罵著。

隨後攝影師扶他起來，屏幕上出現一條文字，上面寫著：「感謝各位的觀看。」

節目還要繼續，下一個鏡頭，斯米爾諾夫站在坦克前，他的眼睛周圍有明顯的瘀傷，他說：「好吧，在我的眼睛完全腫脹之前，趕快下個結論：這就是為什麼我一直說北約提供劣質武器的原因。」

不過，他的說法很快遭到網友們的吐嘈，「你是說，作為一名射手，每次出任務都應該被砸出一雙熊貓眼？」「在操作之前，請你先閱讀使用手冊。」

《基輔獨立報》的軍事記者也在自己的報導提到這事，他比對美軍操作AT4的示範照片，並附文「請握住前把手，才會穩定。」

AT4是瑞典紳寶波佛斯動力的一次型反裝甲火箭筒，直徑84公釐，在美國與北約武器庫取代口徑太小的M72火箭筒(俗稱66火箭筒)，但它也較M72來得重，達到6.7公斤，步兵只能攜帶1支。 早期的AT4並沒有設計前握把，必須抓緊彈筒維持穩定，之後做出改進，加裝了前握把。