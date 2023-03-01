周三收場，加權指數上漲94.70點或0.61%，報15598.49點，成交量降至2515.07億元；櫃檯指數上漲1.12點或0.54%，報206.99點，成交量降至619.20億元。

台積電連假期間傳出五大客戶砍單較預期激烈，ADR連跌三天，累計跌幅逾3%，但周三台積電(2330)開盤即摔504元最低、下跌7元，但盤中甩開利空，開場半小時股價即翻紅走高，終場收在522元最高，收漲11元或2.15%，市值13.53兆元。聯電(2303)也開跌2%至48.95元最低，隨後同樣翻紅，收漲2.7%至51.3元。鴻海(2317)亦翻紅收近1%，日月光投控(3711)則平盤作收。

高價股多數強悍，股王股后信驊(5274)、大立光(3008)兩樣情，信驊雖然未站穩3000元大關，終場仍大漲6.08%，大立光則下跌1.81%。千金股方面，力旺(3529)收漲4.28%、旭隼(6409)漲6.54%、創意(3443)漲1.72%、亞德客-KY(1590)漲3.72%，世芯-KY(3661)更漲停，登上千金寶位，而祥碩(5269)千金站不穩，仍收漲0.50%，譜瑞-KY(4966)亦收漲3.43%，900元以上個股僅大立光、緯穎(6669)收弱，緯穎收跌2.99%。拚返800元大關的聯發科(2454)盤中攻上漲停，終場打開漲停仍收漲9.41%報791元。

類股方面，台積電回神，半導體、電子翻紅上漲2.38%、1.55%，漲幅名列冠亞軍，成交比重雙增2.8個百分點。資服、其他電子、電機也上漲約1%，漲幅均勝過大盤。而金融、光電、觀光、生醫走疲，電纜類指下跌7.16%最劇，其中華新(1605)獲利、配息落寞，股價收鎖跌停，拖累電纜族群；玻陶、水泥、鋼鐵也跌幅超過2%。

BDI指數利多，但航運開高後翻臉直挫，類指收盤下跌1.14%，其中中航(2612)、志信(2611)、台船(2208)、裕民(2606)等跌幅居前，貨櫃三雄的陽明(2609)、長榮(2603)、萬海(2615)以及航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)也同步下跌約1%。全球禽流感嚴峻，台灣受其害導致蛋品缺口愈來愈大，雞肉和蛋品價格後市仍看漲，缺蛋概念股則強勁，茂生農經(1240)、卜蜂(1215)漲停，卜蜂更衝上1990年來新高，大成(1210)、福壽(1219)亦大漲創下波段高點，不過上述缺蛋概念股盤中漲幅收斂。

通膨仍高，台美央行3月是否升息引關注，台灣央行楊金龍認為，我國不會陷入停滯性通膨，溫和升息有助抑制通膨預期。下午也將公布景氣燈號，國發會主席認為，藍燈將連三亮。投資人須持續注意兩國升息影響，國泰證券證期處協理簡伯儀分析，目前因為指數在高檔整理，操作宜區間操作，類股輪動會較快，櫃買領軍的中小型個股仍較有表現機會。財報、配息政策持續關注消息，本月亦可關注電動車以及參加MWC展的相關概念股。