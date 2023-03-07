台電大虧，4月得大漲電價，外界質疑是實施再生能源躉購制度導致，台電今（7）說明，再生能源躉購每度成本未增加，只是去年因綠電購電度數增加而多支出約160億元。2022年虧損，主因還是國際燃料價格較前年幾乎翻倍，致使燃料成本大幅增加超過3000億元所致。

台電從2021年有盈餘224億元，到2022年逆轉大虧2675億元，今年年初預估也要赤字2700億，因此4月電價預估得大漲才不虧。台電表示，國際煤價2020年至2021年歷史低點，平均每噸約50美元，至去年9月每噸約450美元，為低點價位的9倍。另天然氣，2020年4月的歷史低點平均每百萬BTU為2美元，至去年8月創下70美元歷史新高，更為低點的35倍。

此情況台電強調國內並非特例，國際上包括法國、日本與韓國亦有類似狀況。法國國營EDF電力公司2022會計年度預估虧損換算超過4千億台幣，韓國國營韓國電力虧損換算台幣7千億，日本東京電力公司去年亦估虧超過千億台幣。

至於再生能源躉購，該公司則強調並非台灣所獨有制度，說因此造成台電虧損也不是事實。目前再生能源躉購制度平均每度購電成本並無大幅增加，僅因購電度數增加而總支出略增約160億。

台電強調，國際電業採取多元手段因應燃料價格暴漲，包括由政府挹注資源，直接補貼電業或增資，如日本東京電力公司的售電子公司東電EP出現嚴重虧損，控股母公司迄今已兩度進行增資。德國政府也針對輸電系統營運商補貼超過百億歐元，台電方面，也會積極採取各種手段因應燃料成本暴漲。