台灣燈會花燈作品「滴光」移置到車埕遊憩區之貯木池，預計展期至暑假過後。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

花燈作品「滴光」每晚6時30分至9時30分亮燈，不論白天觀看或晚間點燈後，都有不同的美感。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

「邵邵」在南投燈會結束後移回伊達邵碼頭，繼續在日月潭畔散播守護靈鳥的可愛魅力。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

原民文化中，貓頭鷹是守護生態家園的靈鳥，頭上的飾帶與身上的服飾充滿原住民文化內涵。（南投縣消防局提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭國家風景區管理處將台灣燈會花燈作品「滴光」移置到車埕遊憩區之貯木池，以水滴、花苞待放的姿態呈現，加上周邊日式建築、落羽松步道陪襯，更具獨特美感；而南投燈會展出的裝置藝術萌獸貓頭鷹「邵邵」，也在燈會結束後移回日月潭伊達邵碼頭，讓牠繼續施展可愛魔法繼續圈粉。

日月潭風管處指出，花燈作品「滴光」長10公尺、寬10公尺、高7公尺，造型以水滴、花苞待放的姿態呈現，外層佈滿如鱗片般的裝置，讓作品充滿生命力，為了延續台灣燈會的效益，特將「滴光」移置車埕遊憩區的貯木池繼續展示，預計展期至暑假過後，每晚6時30分至9時30分亮燈，不論白天觀看或晚間點燈後，都有不同的美感。

另外，南投燈會6公尺高的裝置藝術貓頭鷹「邵邵」，以可愛造型吸引眾多目光，大批遊客爭相與邵族守護靈鳥拍照打卡，燈會結束後，不少民眾上網留言或私下傳遞想念「邵邵」的萌樣，南投縣政府觀光處將萌獸「邵邵」移至日月潭伊達邵碼頭繼續展出，展期至4月10日。

南投縣長許淑華表示，「邵邵」融合南投的自然元素和文化意涵，原民文化中，貓頭鷹是守護生態家園的靈鳥，頭上的飾帶與身上的服飾代表原住民文化內涵，額頭上日月符號象徵守護土地和家園的太陽和月亮，令人不禁多看幾眼，廣受歡迎，決定讓「邵邵」繼續在日月潭散播守護靈鳥的可愛魅力。