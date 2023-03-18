「大埔藍色公路遊憩廊帶計畫」今正式動土，總經費達2億1000餘萬元。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府推動 「大埔藍色公路遊憩廊帶計畫」，入選交通部觀光局2022年至2023年重點景區遊憩廊帶計畫，獲觀光局最高1億5000萬元補助補助，加上縣府自籌6350萬元，大埔鄉獲得有史以來最大筆觀光發展補助經費，今計畫工程動土，其中坡度達62度的碼頭無障礙設施興建難度極高，是台灣首件工程，大埔鄉長吳明勳說，因工程從規畫設計到執行都是挑戰，考慮申請金氏世界紀錄，以此紀念施工的困難。

「藍色公路」是近年大埔鄉公所力推的曾文水庫豪華遊艇套裝，遊客登船後可眺望湖光山色，經嘉義縣長翁章梁與立委陳明文、吳明勳、西拉雅風管處長徐振能、文觀局前局長許有仁大力爭取下，獲觀光局最高補助1億5000萬，加上縣府6350萬，吳明勳說，2億1000多萬經費是大埔有史以來最大觀光發展補助，今後將建設特色地標，搭配地方創生及數位行銷，提升觀光品質，成為旅遊秘境首選。

吳明勳說，計畫分成3大硬體和1項軟體建設，包含琴鷹薈館、曾文水庫遊艇碼頭環境改善及興建賞鷹平台，可一路從大埔情人公園接應到最南邊觀景樓，貫穿水上觀光軸線，另軟體工程包括APP開發、智慧民宿輔導、成立數位基地等，指以往因曾文水庫，大埔發展處處受限，現大埔已成功克服困境，將水庫以藍色公路來發展觀光。

其中曾文水庫碼頭改善工程著重在無障礙設施興建，規畫增設遊艇搭乘平台，大埔鄉公所農業觀光課長侯嘉欽說，現有碼頭要搭船需走坡度達62度的樓梯，身障朋友難以使用，所以規畫建置一條軌道，透過車廂接駁，讓輪椅族等身障朋友也能方便搭船。

不過要建設這條無障礙設施卻存在相當難度，侯嘉欽說，除台灣無前例可循，國外案例也非常少，尤其車廂軌道還要配合曾文水庫的水位高低運行、自主監控，挑戰非常大，目前正在進行岩層探鑽，連施作過程會遇到什麼困難也難以掌握。

翁章梁說，公路廊帶計畫不是因為政治考慮而通過，大埔鄉人口較少，選票比例不高，即便如此仍挹注巨款補助，這是因為大埔鄉風景非常美麗，具有極高的觀光發展潛力，當這項建設完成後，將能造福所有大埔鄉民以及來自全台的旅客。

翁章梁進一步指出，嘉義的觀光發展要提升到另一個層次，從「量」的擴展延伸到「質」的提升，大埔目前正在推廣乘船賞湖、餵山豬及看老鷹的觀光行程，如今有新的建設開始動工，未來將可讓遊客得到全新的旅遊感受，落實「質」的提升。