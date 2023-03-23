梅嶺的梅子因缺水長不大。（許鴻文提供／程炳璋台南傳真）

梅嶺的溪流已乾涸，居民另找山泉水取代水源。（許鴻文提供／程炳璋台南傳真）

南部嚴重乾旱波及山區觀光與產業，梅嶺4月舉辦的賞螢季活動今年恐延後。山區梅果因缺水果實偏小，更造成落果，山泉水量大減，農民為澆灌果物搶水源，引發不快，地方區公所24日將開會研商解決辦法。

南臺灣去年降雨量創30年來新低，曾文水庫蓄水率快跌破1成，位在水庫附近的梅嶺觀光與產業也因旱象大受影響。

台南市楠西區梅嶺的螢火蟲季過去總在4月發生，地方配合辦賞螢季，總能吸引不少遊客觀光。2021年上半年逢百年大旱，成群的螢火蟲卻延到母親節過後才大爆發。

地方人士觀察，土壤太乾，螢火蟲太早破繭產卵將無食物可食，在地居民觀察，通常會延至雨季後土壤濕潤度足夠，螢火蟲才會從土壤中破繭而出。

中央氣象局雖預告下周將有1場春雨，但南部雨量不豐，梅嶺居民表示，若螢火蟲數量太少，活動可能往後展延舉辦，時間仍待楠西區公所開會決定。

梅嶺4月是產梅季節，今年梅子每顆果實卻因缺水長不大，且造成落果，果農苦不堪言。另山上仍有40戶倚賴山泉水灌溉，因長期乾旱，山泉水量明顯減少，有果農另外造管引水澆灌果園，造成同一泉脈的其他用戶泉水量大減，因發糾紛，彼此心生不快，還要靠里長介入協調，依照每戶人口數分配管線解決。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文表示，梅嶺今年的賞螢季活動仍須討論，若4月雨量不足，只會出沒在部分較潮溼的地區，要全面大爆發還需足夠豐沛的雨量之後才有機會。