2023年清明節假期從4月1日至4月5日一連5天，民眾返鄉掃墓及出遊量大。高雄市交通局依歷年車流資料預測市區車多路段與時段，市區幹道部分以連假第一日（4月1日）總流量最高；而旅遊高峰則為連假第一、二日（4月1日、2日），其中以旗津、西子灣及駁二周邊車流較多，預計於下午時段車潮最為顯著。

高雄市交通局表示，藉由以往流量資料分析本年度清明連續假期各墓區周圍之交通情形，其中元亨寺以連假第三日（4月3日）人、車流較多；拷潭公墓以連假第一日（4月1日）車潮較為明顯；旗津納骨塔以連假第三日（4月3日）易湧現車潮，預估將比一般假日增加20%－25%之車流量；另深水山公墓預估以連假第一日（4月1日）之車流最為顯著。

因應民眾掃墓需求，高雄市殯葬管理處已規劃免費接駁車並於重點路段實施交通管制，高市交通局提醒民眾預先了解各墓區相關接駁及管制資訊，詳細資訊可至高雄市殯葬管理處網頁查詢。

用路人注意！清明連假出遊掌握高流量路段避開塞車。（高雄市文化局提供）

另外，高雄市連假期間舉辦多場演唱會活動，吸引各地民眾參加，包含世運主場館、高雄巨蛋及駁二特區，各場館周邊停車不易，請市民朋友多加利用捷運、公車或輕軌等公共運輸前往。

建議連假外出途中注意道路上電子看板及導引牌面，並請收聽路況廣播，也歡迎利用「高雄市即時交通資訊網」查詢公共運輸資訊與即時路況，以免遇上塞車延長開車時間。