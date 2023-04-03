清明連假第3天，台1線南下墾丁路段仍湧現逾3萬輛次的車流，但北上車潮也漸漸湧現。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

清明連假第3天，台1線南下墾丁路段仍湧現逾3萬輛次的車流，但北上車潮也漸漸湧現。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

清明連假第3天，台1線南下墾丁路段仍湧現逾3萬輛次的車流，但北上車潮也漸漸湧現，據屏東警方統計，截至晚間7點，北上車流逾1萬3000輛車次，且從中午過後每小時都超過逾千輛車次，為此，枋寮警分局在下午近4點實施北上調撥車道，至晚間7點半才撤除。

南下墾丁的必經路段枋寮鄉水底寮，也是台1線與台17線的匯流處，據屏東警方統計，3日該路段的南下車流從零時至晚間7點計有3萬533輛車次，北上車流則有1萬3977輛車次，且從中午11點起每小時都超過逾千輛車次。

為此，枋寮警分局在下午3點58分實施北上調撥車道措施，調撥台1線453.1至460公里處南下內側車道供北上車輛使用，直至晚間7點半才撤除，警方說，因有適時調撥車道，所以車流行車狀況順暢，車速保持在每小時60至70公里。

警方表示，隨著「台灣祭」結束加上連假接近尾聲，預估明天北返車潮會增加不少，建議用路人使用手機下載「屏東好交通」App，以獲得即時交通狀況，避開車流尖峰期。