演唱會商機無限，更能成功行銷舉辦地的城市觀光，帶動經濟產值。今（29）日起五月天在高雄世運開唱，接著張惠妹等大咖接棒。高市府28日起一連12天，聯合45處商圈夜市加碼推出「商圈夜市優惠券」，另憑票根還可享有夜經濟特色店家贈送優惠餐飲，讓歌迷演唱會後續攤吃宵夜。

商圈夜市優惠券可至45處商圈夜市貼有合作貼紙之店家攤商折抵消費。（柯宗緯翻攝）

高市經發局長廖泰翔表示，市府跨局處配合演唱會經濟推動「加食延暢」優惠，經發局自1月起積極串聯店家與百貨規畫「高雄夜chill處」優惠方案，迄今共有逾百特色餐酒館、酒吧、宵夜加入。

高市經發局推出商圈夜市優惠券活動，商圈夜市店家攤商業績成長。（柯宗緯翻攝）

為導流人潮到商圈夜市，廖泰翔指出，3月17日起配合韓國超人氣女團BLACKPINK高雄演出，聯合45處商圈夜市加碼推出「商圈夜市優惠券」活動，市區各大知名夜市都大排長龍，旗后商圈等商圈業績也至少成長3成。此外，也盤點港邊開唱等8條私房路線遊程，歡迎歌迷提早規畫，深度體驗港都人文風情。

經發局推出「高雄夜chill處」、「商圈夜市優惠券」兩大活動，歌迷只要出示票根即享有兩大優惠，體驗港都風情。（柯宗緯翻攝）

廖泰翔指出，歌迷其中逾半來自外地，特別規畫演唱會版的商圈夜市優惠券，力邀歌迷到高雄45處特色商圈及夜市消費或續攤，範圍從市區到郊區，包括六龜、美濃、鳳山中華街等，每張票可兌換面額50元的商圈夜市優惠券1張，使用期限至今年5月31日，歡迎歌迷到高雄聽演唱會，同時逛商圈夜市。

旗后商圈發展協會理事長陳昱宏表示，感謝市府用心規畫演唱會經濟活動，搭配多場演唱會發放商圈夜市優惠券帶動人潮湧入，而旗津沙灘吧也將在4月1日至4日推出「春島沙灘音樂祭」，邀請百大DJ Naeleck演出，網路報名（https://pse.is/4v99n7）免費入場，名額有限、額滿即止。

此外，為鼓勵歌迷搭乘大眾運輸，「商圈夜市優惠券」規畫在高雄捷運12座車站設攤兌換，除轉乘大站，也特別納入旅宿業聚集區域、鄰近商圈夜市的重點車站，如新堀江、中央公園、長明、六合、南華、興中、光華、瑞豐及鳳山中華街等商圈夜市都鄰近捷運站。