南韓人氣女團BLACKPINK日前來台開唱，不只讓歌迷們嗨翻，也吸引不少明星藝人前往朝聖，而除了BLACKPINK以外，YG娛樂旗下男團TREASURE近期也在各地舉辦巡迴演唱會，豈料昨(2)日，成員之一的尹材赫卻在曼谷場的表演上，發生火燒意外，讓粉絲驚呼連連，所幸並無大礙。

男團TREASURE近期在泰國曼谷舉辦演唱會，豈料成員之一的尹材赫卻在經過舞台旁的噴火機時，或是因機械問題，導致火焰提前噴出，燒到他的身上，也引發現場的粉絲驚呼連連。此外，在微博上也有相關影片廣為流傳，不少粉絲看了紛紛留言：「這種演出事故看起來太可怕了」、「非粉都看了好心疼」、「不知道人有沒有怎樣。」

事後，尹材赫也急忙下台做應急處理，事隔不久後左手上便帶著繃帶重返舞台，看似並無大礙。另外，演唱會結束後，他也在官方粉絲團Weverse中開啟直播，向粉絲報平安，指出自己的手沒有問題，也拿到藥了，更因為該場演唱會的圓滿落幕而感到非常開心，希望大家不用太過擔憂。

此外，相關話題也在韓網上引發討論，韓網論壇《THEQOO》上，有不少粉絲留言：「不是，太危險了啊，幸虧傷得不重！」、「我在站席的時候，雖然和舞台的火焰效果設備有點距離，但還是覺得很燙。那麼近距離的話，應該會被燙傷」、「幸好沒釀成大禍。」