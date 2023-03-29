賞螢季報到，為推廣山城觀光魅力和螢火蟲盛典，高市府觀光局推出12場次小旅行，還特別設計「DaMaNan-達瑪南」限量發光公仔「螢火蟲寶寶」，4月10日至5月31日，只要在旗美9區的商家消費滿200元，就可參加抽獎獲得。

甲仙350高地生態園區。(照片出處_外國人在台灣-安德鏡頭下的世界)

每年4、5月是甲仙芋筍盛出和那瑪夏夜之精靈螢火蟲飛舞之刻。觀光局長高閔琳表示，這些活動將帶領遊客以五感體驗山城風情及螢河祕境，感受最樸實的自然風景和在地濃厚的人情味。

那瑪夏風味餐。(照片出處_外國人在台灣-安德鏡頭下的世界)

那瑪夏夜晚星空。(照片出處_外國人在台灣-安德鏡頭下的世界)

高閔琳提到，這次邀請知名波蘭旅遊攝影部落客安德，透過外國人的視角觀看甲仙、那瑪夏，激盪不同的旅遊新思維，提供國際旅客遊程規畫參考，另也邀請多組網紅前往兩地踏尋祕境，從自由行、親子路線、賞螢到大自然體驗，讓初訪或識途老馬，都能從中獲得心靈上的感動。

甲仙貓巷是著名打卡景點。（柯宗緯翻攝）

高閔琳指出，本次山城觀光活動也精心規畫12場「踏尋甲仙、那瑪夏山城祕境」系列小旅行，即日起開放報名，包含「螢河秘境傳說」、「紫芋天堂傳說」、「秘境走讀之旅」等行程，帶領遊客走訪甲仙貓巷、街區，以及那瑪夏部落、神社遺址等景點，每場次限定20人成團，每人可獲限量紀念杯套一個，小旅行從4月8日首發至5月底，名額有限，把握機會手刀報名（https://namasia.template.tw）。

此外，觀光局也特別設計隱藏版Q版螢火蟲「DaMaNan-達瑪南」，在4月10日至5月31日活動期間，只要於旗美9區的商家消費滿200元，並於高雄旅遊網專區登錄參與抽獎，就有機會獲得。